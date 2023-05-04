В 2022 году во время обстрела драмтеатра Мариуполя, семья мальчика погибла, а его чудом удалось вытащить из-под завалов живым.

12-летний Саша, который остался сиротой после удара рф по драмтеатру в Мариуполе, сейчас находится во Франции. Опеку над ним взяли знакомые семьи. Мальчик, который чудом выжил, стал жертвой банды иностранцев во французском городе Прива. Они зверски его избили.

Блогер и волонтер Ярослав Матюшин на своей странице в Facebook рассказал, как все произошло.

Ярослав Матюшин рассказал, что в 2022 году во время обстрела драмтеатра Мариуполя, семья мальчика погибла, а его чудом удалось вытащить из-под завалов живым. Отец волонтера с семьей тоже там был. Невероятными усилиями и с огромным риском им удалось вывезти из города 12-летнего мальчика.

Отец Ярослава и он сам оформил полную опеку над Сашей. Позже они вывезли мальчика во Францию. Ребенок ходит там в школу и учит язык.

Около двух недель назад к нему пристали местные мигранты из Турции. Сначала они просто переграждали ему дорогу. Потом начали оскорблять, пытались выяснить украинец ли он, имеет ли он наркотики или сигареты. Когда Саша попытался уйти от них, но они не дали - начали бить мальчика, пытаясь отобрать у него смартфон.

"В это воскресенье его избили. Турок стоял сзади (15-летний), а с его подачи Сашку лупил 30-летний албанец. 15 ударов, зашивали в госпитале до ночи. Протоколы полиции есть. Но, мне кажется, что ситуация требует контроля. Я не могу поехать во Францию - я мобилизованный", - рассказал волонтер.

Стоит отметить, что мальчик не растерялся и обратился в полицию. Известно, что они поговорили с мигрантами. Но мигрантам из Турции не понравилось, что конфликт дошел до полиции.

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