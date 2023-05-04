В школе о погибшем Валентине вспоминают как об очень чутком и веселом парне.

В селе Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области 1 мая произошла трагедия. 14-летний Валик Мехед вместе с папой возвращался домой, но произошло непредвиденное - раздалась воздушная тревога. Отец и сын не успели спрятаться в безопасное укрытие.

Они были уже недалеко от своего дома, когда услышали страшный гул в небе. После чего раздался мощный взрыв. Это была российская авибомба, которая упала возле неработающей местной школы. Они не успели добежать до родного дома.

Когда дым начал развеиваться отец увидел сына, которого отбросило от него на несколько метров. Мальчик был в крови. Мужчина сумел подползти к сыну и увидел, что обломок ракеты попал Валику в шею. К сожалению, ранение оказалось смертельным и подросток умер на глазах у своего папы. Вчера мальчика похоронили.

Староста села рассказал, что Валик Мехед был самым младшим ребенком в семье. Есть еще двое старших братьев, оба сейчас на фронте, защищают Украину. Ребенок гордился своими братьями и публиковал их фото на своей страничке в Инстаграмм.



В школе о Валентине вспоминают как об очень чутком и веселом парне. В учебе он особо не выделялся, но очень хорош был в спорте, особенно прекрасно у него получалось играть в футбол. Также Валик Мехед всегда помогал учителям и был очень дружеским ребенком.

Источник: Обозреватель.

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