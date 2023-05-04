Воспитательница за невыполнение ее указаний наказывала детей "силой" и пытала их.

Воспитательница на Киевщине пытала детей, которые ее не слушали. На теле детей были найдены всевозможные ссадины и синяки. За такое жестокое обращение с детьми воспитательнице грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сообщили в пресс-центре Киевской областной прокуратуры и поделились деталями о преступлении женщины.

По данным следствия, обвиняемая по договоренности с опекуном 19 детей исполняла обязанности воспитателя по месту жительства семьи.

Систематически между женщиной и двумя малолетними девочками возникали недоразумения из-за того, что они якобы не соблюдали установленные ею правила проживания и не следовали ее указаниям. За это воспитательница наказывала детей "силой".

В январе 2023 года во время очередного конфликта с детьми, из-за неприемлемого, на ее взгляд, поведения, воспитательница избила лозой девочек 11 и 9 лет. На теле пострадавших остались множественные синяки и ссадины. Таким образом, она нанесла детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения. Воспитательница уже находится под стражей.

В комментариях пользователи сети были в ужасе от того, что взрослая женщина пытала детей на Киевщине.

"Это нужно приказывать, чтобы другие боялись", "Пожизненно, чтобы ее пытали", "Ужас. Надо дать пожизненное. Это маленькие дети, как так можно, а еще женщина", "Так может поступать только психически больной человек".

Напомним, дочь известного предателя Украины спряит среди переселенцев.

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