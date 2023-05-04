Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры в Киеве отсутствует.
Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы произошли из-за попадания обломков БПЛА.
"В результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар", - сообщают в КМВА.
Спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался.
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"Воспламенение на небольшой площади территории в Печерском районе. В результате падения обломков БПЛА. Здания невредимы. Пострадавших нет", - добавил мэр Виталий Кличко.
Также он сообщает, что пожар в 4-этажном доме был локализован. Пострадали конструкции постройки на площади 150 квадратных метров.
Напомним, минувшей ночью украинская столица пережила очередную атаку со стороны окупантов.
Она стала третьей за последние дни.
К счастью, данных о жертвах не поступало. Также, по предварительным данным, обошлось без разрушений жилых объектов или инфраструктуры.
Было зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных поврежденных застройках города они не нанесли.
Напомним, взрывы в Киеве, улицы усеяны обломками дронов: вот почему нужно срочно идти в укрытие.
Также сообщалось, что россияне сбросили авиабомбы на учебное заведение и уничтожили дронами жилые дома.
Кроме того, Politeka.net писала, что известный астролог рассказал, чем закончится контрнаступление ВСУ.