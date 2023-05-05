Сегодня, 5 мая, Евгений Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут из-за отсутствия боеприпасов.

Об этом сообщают росСМИ.

«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны», - заявил боевик.

Пригожин сообщил, что 10 мая его ЧВК покинет Бахмут, так как их якобы не снабжают боеприпасами.

«К 9 мая 2023 года мы должны были взять Бахмут, но зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от любых артиллерийских боеприпасов. Подразделения МО РФ, которые предназначены для того, чтобы прикрывать наши фланги, с трудом их сдерживают. Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем", - жалуется боевик.

По словам Пригожина, наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились еще в начале апреля.

"16 марта, когда СВО пошло не по плану, нас попросили помочь...", - говорит Пригожин.

Напомним, накануне вечером в сети появилось видео, в котором Пригожин сначала показал погибших "вагнеровцев", которые, по его словам, были убиты 4 мая. Потом боевик пожаловался на "нехватку боеприпасов" и, не подбирая слов, критиковал высшее военное руководство рф, именно их обвиняя в гибели "вагнеровцев".

Напомним о катастрофе у "вагнеровцев" в Бахмуте: украинцам объяснили, что стоит за нытьем пригожина.

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