Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал заявление главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина о выводе своих террористов из Бахмута с 10 мая.

"Но всё же, следует понимать, что нытьё пригожина это в первую очередь словоблудие, основной целью которого является дискредитация мо рф и генштаба рф, то есть - удар по шойгу и герасимову. И пригожин уже не в первый раз заявляет о том, что ему не дают снарядов и он будет выводить своих террористов из Бахмута.

Самое интересное то, что проблема со снарядами у РОВ по всей зоне боевых действий и если говорить о Бахмуте, то там как-раз ситуация намного лучше, чем по многим другим локациям. Удары по Бахмуту наносятся с достаточно высокой интенсивностью. Поэтому, о снарядном кризисе тут говорить неуместно", — пишет эксперт.

По его словам, интересно то, что припадки у пригожина начались практически сразу после удара БПЛА по кремлю, и тут есть взаимосвязь и последовательность.

"Удар по кремлю - это дискредитация мо рф, которое обеспечивает прикрытие воздушного пространства в столице. Удар по кремлю - все жаждали "зеркального" ответа, мощного и яркого, а в итоге получился жиденький налёт "шахедами". То есть, мо рф не в состоянии даже ответить за унижение сакрального купола и покушение на святую святых? А теперь ещё и обвинения мо рф от пригожина", — пдчеркнул Александр Коваленко.

Теперь интересно пронаблюдать за событиями 10 мая, ведь самовольный выход из зоны боевых действий - это дезертирство и предательство.

"Но в этой всей игре есть ещё один фактор, а именно - правда о Бахмуте, который россияне так и не могут взять, а за последние дни даже потеряли несколько позиций как в городе, так и возле него. Похоже, помимо всего прочего, пригожин пятой точкой чует неладное, а потому и спешит покинуть Бахмут. Но, покидать он его будет, попутно взваливая неизбежный провал боевых действий в районе города на шойгу и герасимова. То есть, одним выстрелом пытается уложить сразу двух зайцев. Вот только, как бы сами "зайцы" не начали стрелять раньше", — добавил военный обозреватель.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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