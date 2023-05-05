Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о российском "чудо-оружии" - планирующих бомбах.

"Итак, в Белгородской области продолжают находить разбросанные то там, то сям, по полям, по лесам, по озёрам, по садам, а порою и по самому Белгороду российские планирующие бомбы. Как же так получилось, что это wunderwaffe стало угрозой для самих же россиян? На самом деле, ничего удивительного в этом нет и с самого первого дня, как РОВ стали применять на своих ФАБ-500 М62 так называемые модули планирования и коррекции полёта, которые потом ещё и переименовали, я подчёркивал, что это крайне халтурный, кустарный продукт с низкой надёжностью", — пишет эксперт.

В россии несколько лет разрабатывался и испытывался управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного типа 9-А-7759 "Гром". Данный блок имел инерциально-спутниковый комплекс с помехозащищенным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS. Но этот комплекс оказался очень дорогим и технологически затратным, поэтому теперь россияне делают кустарные поделки.

"Модуль который сейчас массово "варят" Кулибины, представляет собой весьма примитивную конструкцию из крыла, приводящегося в полётное положение после сброса, посредством пружинного устройства, находящегося под натяжением. Сдерживает устройство - защёлка. В процессе сброса бомбы, одновременно производится постановка модуля в полётное положение - то есть, раскрытие крыла и взведение бомбы в боеспособное состояние. И вот тут начинается самое интересное, а именно - вероятность того, что что-то у этого процесса пойдёт не так", — объяснил Александр Коваленко.

Во-первых, очень высока вероятность того, что защёлка на кустарном модуле не откроется, крыло не будет приведено в полётное состояние и "планирующая" бомба станет свободнопадающей, как это недавно произошло в Белгороде. Во-вторых, из-за качества материалов и кривых расчётов конструкции, модуль имеет высокую вероятность развалиться во время полёта бомбы. В-третьих, бомба может просто не взорваться.

"Все эти проблемы были известны с первых же дней применения модулей на бомбах, но модуль настолько дешёвый, а бомб так много у россиян, что им было плевать на потерю даже 50% сбрасываемых бомб, ведь другие 50% всё же достигают своей цели. Но скрыть дефективность бомб уже невозможно. Тем более, они начинают падать на российские города в лучших традициях "сами себя разбомбим, чтобы НАТО боялось"! Пока не на жилые дома, но очень близко к ним, а потому, так или иначе, но складывающиеся многоэтажки Бахмута отзовутся в один день/ночь эхом в Белгороде", — добавил военный обозреватель.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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