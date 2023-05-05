Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какая сейчас ситуация в Бахмуте на фоне заявления евгения пригожина о выходе "вагнеровцев" из города с 10 мая.

"Главное то, что, видимо, чувствительной пятой точкой пригожин понимает, что фиаско близко. Итак... На сегодняшний день, СОУ смогли реализовать несколько весьма успешных контратак как в самом городе так и в "поле". Например, в северном секторе СОУ смогли выйти на улицу Морозова и даже создать несколько угрожающих ситуаций для оккупантов в районе горбольницы, по ул.Толбухина и Левченко", — пишет эксперт.

По его словам, оккупанты продолжают попытки пробиться к перекрёстку Юбилейной-Чайковского, а так же к пересечению Чайковского и Освободителей Донбасса. Успеха эти штурмовые действия российских войск не принесли, занять новые позиции или улучшить нынешнее положение им не удалось.

"В южном секторе, сохраняется полный контроль СОУ над Чайковского, а так же были проведены результативные контратаки, в частности, по улице Геологов, что позволило улучшить наше положение в вопросах контроля в буферной зоне с улицей Корсунского. В свою очередь, интенсивность артиллерийского огня со стороны оккупантов сохраняется высокой. Продолжаются попытки сравнять с землёй многоэтажную застройку с помощью авиационных ударов. Многих кварталов уже попросту не существует", — подчеркнул Александр Коваленко.

За городом сохраняется контроль сил обороны Украины над Хромово, Ивановским и, следовательно, над 0504 и 0506.

"Хотя, неприятной новостью стал подрыв моста между Часов Яр и Бахмутом. Да, неприятно, но не неожиданно и не критично. Особенно с учётом обходных путей и возможностей восстановления. Таким образом, можно отметить отсутствие у российских оккупантов какого-либо существенного успеха в Бахмуте, за последние несколько дней, при явно улучшении своих позиций в городу у СОУ. Очевидно, что очередная фетиш-дата, 9 мая, накрывается у кремля медным тазом", — добавил военный обозреватель.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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