Начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 6 мая.

Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 6 погибших и 3 раненых.

Накануне оккупанты нанесли удары ракетами Х-22 по Славянску и Краматорску. В Славянске ранен человек и повреждено здание завода Зевс Керамика. В Краматорске повреждено админздание НКМЗ, детсад, два спортивных заведения и 22 многоэтажки. Также ракетному удару подверглась Дружковка, там повреждены 6 частных домов.

По словам Кириленко, на Донецком направлении три человека погибли в Авдеевке, также есть раненый в Константиновке Марьинской общины. На Горловском направлении россияне убили двух человек в Константиновской ТО: в Константиновке и Предтечино. В Соледарской общине повреждены два дома, еще 6 – в Торецкой, 11 – в Часовоярской. На Лисичанском направлении в Ямполе оккупанты ракетой С-300 повредили 5 домов.

Кроме того, в Лимане обнаружили место захоронения гражданского, убитого во время оккупации.

Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1497 человек в Донецкой области, еще 347 - ранили. Это только официальные данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

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