В Днепр доставляют защитников, которые были ранены в боях. 36-летний Милан приходит в себя в одной из больниц города после бахмутского ада. У него многочисленные ранения: минно-взрывные поражения рук и ног, огнестрелы, а еще так называемый "турникетный" синдром. В сюжете для ТСН раненый боец рассказал о боях в Бахмуте.

Синдром длительного сжатия или "турникетный" синдром опасен тем, что у пациента высок риск потери конечности. А во-вторых, это осложнения, связанные с нарушением функции почек и высокой вероятностью летальности. После недель борьбы медики дают раненому обнадеживающий прогноз.

Милан поговорил с журналистами и вспомнил бои за Бахмут. Защитник рассказал, что бои там идут не за улицу или район, а буквально за каждый подьезд.

"Там ад. Там бойня идет по обе стороны. Вагнера штурмоннули. Они подползли, они начали нас забрасывать гранатами. Говорят ребята, мы еще так гранаты не выбрасывали из дома никогда. И потом начался штурм", - поделился украинский военный.

36-летний воин в мирной жизни строил бизнес и был предпринимателем. После вторжения рф он бросил все и пошел в армию. Его родной город Никополь на Днепропетровщине постоянно попадает под вражеский огонь.

Как отметил украинский защитник, с россиянами нельзя договариваться, ведь они пришли убивать украинцев и разрушить наши мирные города. Единственный способ их победить - это только оружие и боевые действия.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

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