В пункте пропуска Устилуг-Зосин на границе с Польшей произошло непредвиденное. Маленький ребенок перестал дышать, а у мамы началась паника и она не могла ничего сделать. На помощь пришел польский пограничник, которому удалось чудом спасти малыша. Видео из камер наблюдения опубликовал Надбужанский пограничный отряд.
Стало известно, что около полуночи 3 мая на автомобильном переходе в Зосине украинка увидела, что с ее малышом что-то произошло. Находясь в автобусе, она заметила, что ее ребенок не дышал и синел.
Женщина в отчаянии выбежала из автобуса, держа на руках младенца. Она побежала в зону польского пограничного караула и просила о помощи.
Польский сержант пограничной службы Матеуш Кондрат заметил состояние ребенка и его матери, которая дрожала в ужасе. Поляк не растерялся и немедленно забрал мальчика из рук украинки.
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Офицер положил ребенка животом на левую руку и несколько раз ударил его по спине. После реанимационных мероприятий мальчик пришел в себя. Сержант тут же вызвал скорую помощь на место происшествия.
Сразу же прибыл офицер с дефибриллятором. Уже через 15 минут приехала скорая помощь. Медработники отвезли уже сознательного ребенка в больницу.
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Как Politeka писала, что новая трагедия с украинцами потрясла Польшу.