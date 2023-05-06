Удалось вернуть домой 42 защитника и трех защитниц «Азовстали».

Как сообщили в Офисе президента, освобожденные защитники - это нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах.

"35 рядовых и сержантов, 10 офицеров", – говорится в сообщении.

Сообщается, что среди освобожденных наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции.

Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на «Азовстали» и сегодня вернется домой.

Ранее министерство обороны РФ заявило о возвращении из обмена трех российских летчиков.

К слову, предварительный обмен пленными был 26 апреля, среди освобожденных из плена – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.

Эти украинцы защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену, также двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

Напомним, что выяснилось, кто действительно запустил беспилотники на Кремль: Летел не из Украины.

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