Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох и Роман Каленик погибли.

Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и госпитализированы. Техника уничтожена.

”У наших героев не было оружия, но были большие сердца. Они каждый день рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. К сожалению, россияне убили их”, - заявил министр МВД Украины Игорь Клименко.

Кроме того, 6 мая российские войска в очередной раз обстреляли один из микрорайонов города Херсона и пригородные населенные пункты. Из-за попадания вражеского снаряда в частный дом в одном из поселков ранения получила женщина.

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 166 раз. Было обнаружено, изъято и обезврежено 359 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 164 гектара.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения рф обезврежено 356 тыс. 389 ед. взрывоопасных предметов, в том числе 2219 авиационных бомб. Обследована территория площадью около 84509 гектаров.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

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