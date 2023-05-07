Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, оккупанты применили тяжелую артиллерию и выпустили более десяти снарядов по Никополю.
В результате обстрела погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали – у них стресс и контузия.
В городе зафиксированы повреждения 7 частных домов и многоэтажки. Российские железяки разбили окна общежития колледжа.
Также задело три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки и пять автомобилей.
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За предыдущие сутки россияне восемь раз били по Никопольщине из «Градов» и тяжелой артиллерии. Тогда враг трижды обстрелял Никополь, ранив пятерых мужчин от 44 до 60 лет. Четверо из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены промышленное предприятие, 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, газопроводы.
Под удар попала также Покровская община. Там пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали. Зацепило лицей, 5 частных домов, хозяйственное сооружение, линию электропередач.
Россияне попали по Марганецкой и Мировской общинам, где от обстрела пострадал 43-летний мужчина, побиты два частных дома, хозяйственное сооружение, авто.
Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.
Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.
Также Politeka писала, как выглядит самая жуткая позиция ВСУ в 200 метрах от окупантов, кадры.