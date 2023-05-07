Ночью 7 мая рашисты снова нанесли смертельный удар по Днепропетровщине.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, оккупанты применили тяжелую артиллерию и выпустили более десяти снарядов по Никополю.

В результате обстрела погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали – у них стресс и контузия.

В городе зафиксированы повреждения 7 частных домов и многоэтажки. Российские железяки разбили окна общежития колледжа.

Также задело три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. Кроме того, повреждены хозяйственные постройки и пять автомобилей.

За предыдущие сутки россияне восемь раз били по Никопольщине из «Градов» и тяжелой артиллерии. Тогда враг трижды обстрелял Никополь, ранив пятерых мужчин от 44 до 60 лет. Четверо из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены промышленное предприятие, 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, газопроводы.

Под удар попала также Покровская община. Там пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали. Зацепило лицей, 5 частных домов, хозяйственное сооружение, линию электропередач.

Россияне попали по Марганецкой и Мировской общинам, где от обстрела пострадал 43-летний мужчина, побиты два частных дома, хозяйственное сооружение, авто.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

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