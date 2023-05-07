Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, ребенок выпал из окна балкона квартиры, которая расположена на пятом этаже многоэтажки на проспекте Добровольского.

По предварительным данным, отец малыша ненадолго отошел в комнату, тем временем мальчик с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Эта семья никогда раньше не попадала в поле зрения правоохранителей, а соседи характеризуют их только положительно.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее в Одессе произошло еще одно жуткое ЧП. 29 апреля местные жители обнаружили тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка у многоэтажки на Французском бульваре.

Мать вместе с дочерью выпала с балкона съемной квартиры на 16 этаже. Женщина жила с ребенком и мужем. В поле зрения полиции супруги не попадали, на учете в службе по делам детей семья также не состояла. Когда произошла трагедия, мужчина был на работе. Событие было квалифицировано как несчастный случай.

Напомним, 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.

Также сообщалось, что ссора сына и отца закончилась трагедией.

кроме того, Politeka писала о мужчине, который убил свою семью, а затем уехал на такси.