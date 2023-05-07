В возрасте 64 лет умер скандальный российский актер, заслуженный артист рф Александр Тютрюмов, который поддерживал войну против Украины и даже хотел принять в ней участие.

Тютрюмов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Осторожно, Задов!», «Ирония судьбы. Продолжение».

Несколько месяцев назад актер-рашист дал интервью, в котором заявил о своей готовности отправиться на военную службу. Он уточнил, что понимает и одобряет войну рф против Украины, но по возрасту не подходит для службы.

«Но с радостью готов пойти служить в Донбасс, если бы меня взяли. Сейчас нам в России нужно держаться всем вместе. Не напрасно всегда говорили: каждую веточку по отдельности легко переломить, но если это будет пучок или веник, то никто его не сломит», — говорил тогда Тютрюмов.

Как сообщила дочь актера, накануне ему стало плохо, он почувствовал недомогание и был госпитализирован. Утром 7 мая его не стало.

Ранее в возрасте 59 лет умер актер Вадим Волков, который тоже снимался в «Агент национальной безопасности» и «Улицах разбитых фонарей».

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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