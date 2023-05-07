Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте.

"В очередной раз все убедились в том, что пригожин это балабол, который бы не стал выводить своих "петушков" хотя бы только по той причине, что это дезертирство и предательство - то есть, подсудное дело. А потому, его давно клоунада пресна. Итак... В Бахмуте стабильно тяжелейшая ситуация.

На севере продолжаются бои в кварталах между улиц Олега Кошевого и Александра Морозова. РОВ давят по Леваневского и Чайковского на Освободителей Донбасса. Но эта линия обороны уверенно удерживается СОУ🇺🇦. Сквер превратился в кладбище для РОВ...", – пишет эксперт.

По его словам, очень тяжёлая ситуация на перекрёстке Юбилейной-Чайковского. Оккупанты одновременно давят с Полевой, Новгородцева, обеих Лесовых. Аналогично давление осуществляется на Чайковского через буфер с Корсунского.

"Интенсивность обстрелов Бахмута со стороны РОВ не уменьшается. Возобновление же действий РОВ в полях немного смущает. Ожесточённые атаки на Хромово уже стали привычно-системными, а вот активизация оккупантов на Миньковку не совсем рациональна. Да, там высоты, но ресурс РОВ ограничен. В целом, 0506 и 0504 РОВ физически перерезать не смогли и вряд ли уже смогут"', – добавил Александр Коваленко.

Военный обозреватель подчеркнул, что то, как оккупанты увязли в полях и на подходах к многоэтажкам в городе, говорит об ограниченных наступательных возможностях РОВ в складывающихся условиях.

"Имея численный перевес и большее пространство для манёвра они... Они попросту увязли в бессмысленных штурмах и позиционной возне. По сути, СОУ навязали им свою тактику, максимально оптимальную для ведения обороны в настолько критически неблагоприятных условиях. Очевидно, что захват Бахмута к 9 мая им не видать. Кто-то сомневался?", – резюмировал эксперт.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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