Поезд "Вена-Киев" прибудет в Украину с большой задержкой.
Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в срочном сообщении «Укрзализныци».
Это связано с транспортным событием на Венгерской железной дороге.
«Беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов», - предупредили в «УЗ».
По прибытию на ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750.
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Также в "Укрзализныце" рассказали, что утром 7 мая 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház.
«В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, следовательно возобновление железнодорожного пути и контактной сети продлится минимум день», - сообщили в «УЗ».
Движение поездов, как отметили в «Укрзализныце», между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишколь с более длительным временем в дороге.
Украинские пассажиры также предупредили, что задержка коснется и обратных поездов в Вену.
«Просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта», – призвали в «Укрзализныце».