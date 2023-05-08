В Украине с задержкой в ​​6 часов прибудет поезд Вена – Киев.

Поезд "Вена-Киев" прибудет в Украину с большой задержкой.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в срочном сообщении «Укрзализныци».

Это связано с транспортным событием на Венгерской железной дороге.

«Беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов», - предупредили в «УЗ».

По прибытию на ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750.

Также в "Укрзализныце" рассказали, что утром 7 мая 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház.

«В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, следовательно возобновление железнодорожного пути и контактной сети продлится минимум день», - сообщили в «УЗ».

Движение поездов, как отметили в «Укрзализныце», между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишколь с более длительным временем в дороге.

Украинские пассажиры также предупредили, что задержка коснется и обратных поездов в Вену.

«Просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта», – призвали в «Укрзализныце».