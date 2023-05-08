Не в силах добиться успехов на фронте, российская фелерация в который раз устроила обстрел мирных городов Украины. 8 мая 35 беспилотников "Shahed-13" были сбиты ПВО. К сожалению, один из уламков попал в жилой дом в Святошинском районе столицы. Жительница соседнего дома рассказала о пережитом.
Жительница Святошинского района Анастасия проживает в соседнем доме, возле многоэтажки, куда попал обломок одного из иранских дронов. Она рассказала, когда разнесся взрыв, то в ее квартире зашатались стены.
"Когда начались первые взрывы, сигнализации от машин начали вопить на весь двор. Я проснулась, но когда обломок от дрона попал в соседний дом, наш прямо зашатало, я думала, что стены попадают, потому что стекла затряслись, а стены шатались. Очень громко было", - вспомнила Анастасия.
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Анастасия спала и не слышала тревоги, рядом с ней спал котенок. После звука взрыва животное настолько испугалось, что его хозяйка до сих пор не может найти малыша - котенок куда-то спрятался и до сих пор не выходит.
Женщина отметила, что во время падения обломка она впервые за год настолько сильно испугалась. Она испугалась настолько, что сердце у нее будто вылетало и боль до сих пор не отпускает.
Источник: ТСН.
Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.
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