В свою очередь в Минобороны сообщили, что на сегодняшний день вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.
Министерство обороны Украины подготовило изменения в законодательство для назначения раненых военных на должности, которые они смогут занимать.
Большинство украинцев слышали о проблемах раненых военных во время прохождения ВЛК, таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
Опрос украинцев показал, что о проблеме назначения раненых военных на должности знают 34,2% опрошенных граждан, а 36,1% признали, что слышали что-то. При этом 29,7% вообще не слышали об этой проблеме.
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При этом большинство опрошенных украинцев знают о проблеме, с которой сталкиваются раненые военные во время прохождения лечебной комиссии. Таких оказалось 63,2% украинцев. Тех, кто не знает подробностей, но слышал о проблеме, оказалось 25,9%. Меньше всего вообще ничего не слышал об этом – 10,9%.
К тому же, в улучшение ситуации с прохождением лечебной комиссии скорее не верят 33% опрошенных, и что точно ситуация не улучшится, говорят 15,2%. Только 3,6% верят в некое улучшение, а 19% скорее верят, чем нет. Также 29% затруднились ответить на вопрос.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).
Период сбора данных: 6 мая. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
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