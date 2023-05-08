Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал удары оккупантов по Украине 8 мая.

"Вполне предсказуемо накануне фетиш даты 9 мая российские оккупанты нанесли комбинированные удары по тыловым территориям Украины, применяя как дроны камикадзе Shahed-136, так и ракеты Х-22. Основным направлением удара стали Киевская и Одесская области. При этом на Киев была сконцентрирована, пожалуй, одна из самых массовых волн Shahed-136 за весь период применения этих дронов в полномасштабной войне - 35 ед.", — пишет эксперт.

По его словам, примечательно то, что все 35 дронов были сбиты.

"По Одессе и области были нанесены удары ракетами Х-22. К сожалению, до недавних пор перехват этих ракет нашей ПВО был невозможен, но с появлением ЗРК Patriot это проблема должна решаться, но не в этот раз. Не в этот раз, поскольку ЗРК Patriot у нас недостаточно, чтобы закрыть все города миллионники. По крайней мере пока", — объяснил Александр Коваленко.

В Одесской области сообщается о двух прилётах: один по рекреационной зоне, другой по продовольственному складу.

"Со складом интересно то, что РОВ не в первый раз наносит удары по таким объектам, полагая что их используют ВСУ. Порою создаётся впечатление, что они такие удары наносят наугад - знают о складе и бьют по нему. В данном же случае обращу внимание на то, что на этот объект вместе с пожарными тут же выехали и журналисты, засняв работу пожарных с первых минут. Если бы это был склад БК, то никакой съёмки не было бы. Но самое интересное - было зафиксировано 8 пусков Х-22. Куда делись остальные?", — подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому можно сказать, что террор в ночь на 8 мая для российских оккупационных войск прошёл с минимальным КПД.

"Не расценивайте это как шапкозакидательство, но согласитесь, после уничтожения "Кинжала" сбитие 100% дронов-камикадзе не менее уникальный результат. Результат, который должен стать системой.С другой стороны, это не повод расслабиться. В ходе этого удара не применялась прочая номенклатура ракет, таких как Х-101 и КРМБ "Калибр", что может говорить об их накоплении на само 9 мая, с определённым охватом на доразведку", — добавил эксперт.

Напомним, минувшей ночью Киев пережил атаку "шахедов".

Также сообщалось о страшном пожаре в Одесской области после ракетной атаки.

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