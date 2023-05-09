Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, на новых снимках Наталка появилась в изысканной локации с кроватью, на которой лежит на некоторых снимках. Перед камерой актриса пояивлась в длинном светлом платье из необычного кружева и с бахромой по окантовке. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Наталки. Ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице легкий макияж и мечтательное выражение.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Иногда хочется проснуться, а все плохое – это просто сон. Правда?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды "Крепостной":

"Красивая, нежная и чувственная".

"Наталочка, Вам очень подходит это платье!".

"Наталья, напишите, пожалуйста, где брали платье. Оно невероятно для свадьбы".

"Правда. Волшебная".

"Нежная нежность".

"Красивая и нежная украинская женщина".

"Соглашаюсь. Вы такая красивая".

"Какое шикарное платье, Наталка".

"Вы красивая и настоящая, оставайтесь такой всегда".

"Нежность во всем!".

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