Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, 43-летний ревнивец пытался казнить всю семью из-за того, что его жена уехала за границу.

Прибыв по вызову, на кухне дома правоохранители увидели бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, а также почувствовали резкий запах газа. Мужчина почти не дышал, но благодаря своевременной помощи его удалось привести в сознание.

Затем сотрудники полиции обследовали дом и нашли в подвальном помещении испуганного 12-летнего мальчика, который и вызвал их.

Полицейские выяснили, что на фоне ревности к жене, выехавшей за границу, мужчина решил лишить жизни себя и детей. Вечером он открыл газовые конфорки и сломал ручку входной двери, чтобы дети не могли выйти из дома. Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но не смогла — отец начал избивать 16-летнюю девушку кулаками, а затем нанес смертельное ножевое ранение.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Обуховского управления полиции Киевщины и доставлен в больницу. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства [ч.1 ст.115ККУ] и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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