Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусной и быстрой закуски.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маринованные кабачки за 10 минут.

"Друзья, вы думаете, что приготовить из кабачков? Жаренные, тушенные, запеченные... Но я предлагаю вкуснейший рецепт маринованных кабачков с чесноком и перцем чили, быстрого приготовления", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для рецепта этой закуски Лиза Глинская берет такие ингредиенты:

молодые кабачки - 3 шт.

соль - 1 ст. л. без горки

сахар - 1 ст. л. без горки

уксус 9% - 20 мл

чеснок - 2 зубчика

растительное масло - 50 мл

петрушка

перец чили - по желанию

Звезда "Мастер Шеф" Глинская чистит и просушивает кабачки, нарезает их на тонкие полоски, солит и отставляет на 15 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Чтобы приготовить маринад, Лиза Глинская смешивает в миске растительное масло, сахар, уксус, а также измельченные перец чили, чеснок и петрушку.

Сливаем лишний сок с кабачков, заливаем маринадом, перемешиваем и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили очередной рецепт от Лизы Глинской:

"Кабачки - бомба! Не ожидала, что так вкусно!";

"Очередной шедевр 😍 Мастер-класс как из самых простых продуктов приготовить красивое и очень аппетитное блюдо";

"Вкуснятина, быстрая, ароматная и, главное, доступная закусочка 👌".

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