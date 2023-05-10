"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маринованные кабачки за 10 минут.
"Друзья, вы думаете, что приготовить из кабачков? Жаренные, тушенные, запеченные... Но я предлагаю вкуснейший рецепт маринованных кабачков с чесноком и перцем чили, быстрого приготовления", — советует звезда "Мастер Шеф".
Для рецепта этой закуски Лиза Глинская берет такие ингредиенты:
- молодые кабачки - 3 шт.
- соль - 1 ст. л. без горки
- сахар - 1 ст. л. без горки
- уксус 9% - 20 мл
- чеснок - 2 зубчика
- растительное масло - 50 мл
- петрушка
- перец чили - по желанию
Звезда "Мастер Шеф" Глинская чистит и просушивает кабачки, нарезает их на тонкие полоски, солит и отставляет на 15 минут, чтобы кабачки пустили сок.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
"Ракета" ударила сверху: в Бурятии произошел взрыв, есть пострадавшие
"Должен был ворваться в бой, но стал разочарованием": союзник Украины сделал ряд странных заявлений о наступлении ВСУ
"Заигрывают и угрожают": на Украину начали давить со всех сторон, какие страны объединились за сдачу территорий оккупантам
Ракетный удар по любимому курорту украинцев: базы отдыха превратились в решето и руины
Чтобы приготовить маринад, Лиза Глинская смешивает в миске растительное масло, сахар, уксус, а также измельченные перец чили, чеснок и петрушку.
Сливаем лишний сок с кабачков, заливаем маринадом, перемешиваем и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили очередной рецепт от Лизы Глинской:
"Кабачки - бомба! Не ожидала, что так вкусно!";
"Очередной шедевр 😍 Мастер-класс как из самых простых продуктов приготовить красивое и очень аппетитное блюдо";
"Вкуснятина, быстрая, ароматная и, главное, доступная закусочка 👌".
Последние новости Украины: "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Последние новости Украины: "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Последние новости Украины: "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.