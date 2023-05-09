Сообщается, что пожар в Киеве разгорелся на территории ЖК.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на местные телеграммы-каналы, по предварительным данным, пожар произошел в незаселенной новостройке на улице Новопольевой в Соломенском районе.
Местные и в полиции сообщают, что в Киеве горит пенопласт на стройплощадке на площади примерно 100 квадратных метров.
"Предварительно горит пенопласт, кабель. Информации о пострадавших пока не поступало. Все службы работают на месте", - сообщили в полиции Киева.
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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Напомним, что трагедия разыгралась на Троещине.
Так, 41-летний потерпевший и злоумышленник были знакомы между собой и арендовали разные комнаты в доме.
Вечером во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, во время которой подозреваемый взял со стола нож и ударил несколько раз оппонента. Муж получил множественные колото-резаные раны головы, туловища и рук.
От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
Для того чтобы задержать подозреваемого, киевским правоохранителям понадобилось меньше суток.
Теперь злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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