Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрещении использования, продаж и передачи почти всех видов фейерверков.

В частности был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по использованию и обращению пиротехнических изделий, которым запретили продажи и использование фейерверков трех классов: F2, F3 и F4.

Большинство украинцев слышали о запрете, который ввели на использование фейерверков - таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Опрос украинцев показал, что большинство из них слышали о запрете продажи и передачи некоторых типов фейерверков в Украине. В частности, 79,1% граждан знает о запрете. При этом 8,9% что-то слышали об этом, но не знают всех деталей. К тому же оказалось, что среди опрошенных было 12% тех, кто вообще ничего не знал о новом запрете.

К тому же у украинцев поинтересовались, как они относятся к этому запрету. Так, полностью поддерживают закон о запрете фейерверков 79,1% украинцев. Скорее поддерживают 13,6%. При этом были те украинцы, которым не понравилось такое решение и они выступили против. Таких украинцев оказалось 0,8%, тех кто скорее не поддерживает - 2,3%. Трудно было ответить 3,7% опрошенных.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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