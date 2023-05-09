Сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко погиб на фронте.

Как сообщают в Офисе президента, трагедия произошла в Донецкой области - Алексей Титаренко находился на передовой.

В Офисе президента Алексей работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

"На передовой Донбасса погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Сочувствую родным и близким! Украина будет всегда помнить героев!, - говорится в сообщении ОП.

Напомним, минувшей ночью украинская столица пережила уже пятую воздушную атаку с начала мая.

Ночная атака была осуществлена ​​с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Но, как и на фронте, планы агрессора провалились. Выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично!», - сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

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