О его пропаже полиции рассказала мать, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области.

Как сообщили правоохранители, 30 апреля к ним обратилась 54-летняя женщина по просьбе помочь разыскать 36-летнего сына.

Он, по ее словам, перестал появляться дома и выходить на связь.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и допросив родственников, знакомых, знавших пропавшего и общавшихся с ним граждан, оперативникам удалось установить цепочку событий.

Так, выяснилось, что пропавший повздорил с 50-летним мужчиной, проживающим по соседству. Ссора произошла при совместном употреблении алкоголя у соседа дома.

«Затаив обиду на гостя, хозяин решил проучить молодчика. С 27-летним сыном и двумя знакомыми 34 и 38 лет он приехал вечером на автомобиле к соседу домой, заставил сесть в салон и поехал в лесополосу возле села Броска», - рассказали в полиции, что произошло дальше.

Выкопав яму и заставив потерпевшего в нее спуститься, мужчины 50 и 34 лет зарыли его заживо.

После этого компания спокойно уехала с места страшного преступления. Мужчина погиб и его тело правоохранители обнаружили спустя шесть дней.

В настоящее время фигурантам преступления сообщено о подозрении.

Двум мужчинам – в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им светит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Двум другим сообщено о подозрении в заранее не обещанном сокрытии особо тяжкого преступления. Максимальное наказание – до трех лет лишением свободы

Подозреваемым в убийстве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а подозреваемым в сокрытии преступления – домашний арест.

Следствие продолжается.

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