Андрей Данилко уже в Ливерпуле, где в этом году проходит главный музыкальный праздник – «Евровидение-2023».

На «Евровидение-2023» Андрей Данилко, которого весь мир знает и любит благодаря образу Верки Сердючки, прибыл в качестве специального гостя. Напомним, в 2007 году Андрей исполнил на сцене «Евровидения» легендарную Dancing Lasha Tumbai. Но россиянам якобы послышалось «Раша, гудбай» и они устроили украинцу настоящую травлю. Заверения Данилко, что «Раша, гудбай» им только слышится результата не принесли.

Только спустя годы Андрей Данилко рассказал, что тогда действительно произошло на «Евровидении».

«Я перешел дорогу Первому каналу, творившему легенду о группе "Серебро". Ведь серебряная медаль – это второе место, а занял его я. Если бы я занял третье место, наверное, такого скандала не было. А тут я перешел дорогу. Это вызвало невероятную агрессию, ревность Кости Эрнста и всего Первого канала», - рассказывал Андрей Данилко в одном из интервью.

Но после полномасштабного российского вторжения в Украину Андрей Данилко начал действительно петь "Раша, гудбай!", перефразировав свой хит.

Кроме того, Андрей Данилко снова возвращается на сцену «Евровидения». Его можно будет увидеть 13 мая в гранд-финале "Евровидения-2023".

Артист уже в Ливерпуле. И, как всегда, не один, а со сценической мамой Верки Сердючки и своей близкой подругой Инной Билоконь. На фото из Ливерпуля фанаты Сердючки и ее мамы обратили внимание на необычный аксессуар артиста – обруч в виде ушек Микки Мауса.

Причем, ни бейсболки, ни маски для лица, которую артист не снимает после начала карантина, Андрей Данилко также снимать не стал.

«Зажгите там!»,

«Ура! Легенда!»,

«Вы не только мировая звезда, Вы – гордость нашей страны»,

«Зажгите на Евровидении»,

«Какие милые! Хочу к вам, но не могу»,

«Не могу дождаться вашего выступления» , - пишут пользователи соцсетей в адрес Андрея Данилко и Инны Билоконь.

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