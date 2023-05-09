В результате вражеского авиаудара вспыхнули обломки зданий на площади 200 квадратных метров.

Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области сообщает, что 9 мая российская армия нанесла авиаудары по городу Орехово Запорожской области.

В результате вражеской агрессии разрушены 10 частных домов и повреждены еще 20 дома мирных украинцев.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели поисково-спасательные работы.

Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники.

"Подразделения ГСЧС находятся в повышенной готовности и на территориях, где продолжаются бои, после окончания артобстрелов привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Держись, несокрушимый город. Вместе победим!", - говорится в сообщении ГСЧС.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, минувшей ночью украинская столица пережила уже пятую воздушную атаку с начала мая.

Нынешняя ночная атака была осуществлена ​​с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено множество вражеских воздушных целей.

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