В результате вражеского авиаудара вспыхнули обломки зданий на площади 200 квадратных метров.
Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области сообщает, что 9 мая российская армия нанесла авиаудары по городу Орехово Запорожской области.
В результате вражеской агрессии разрушены 10 частных домов и повреждены еще 20 дома мирных украинцев.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели поисково-спасательные работы.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
"Ракета" ударила сверху: в Бурятии произошел взрыв, есть пострадавшие
Столицу заволокло черным дымом: мощный пожар вспыхнул в Киеве, кадры с места
Победительница "Голоса страны" Квитка показала, где спасается от обстрелов: "Грустно"
Ракетная атака на Киев: от страшного взрыва затряслись окна, вспыхнул пожар
Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники.
"Подразделения ГСЧС находятся в повышенной готовности и на территориях, где продолжаются бои, после окончания артобстрелов привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Держись, несокрушимый город. Вместе победим!", - говорится в сообщении ГСЧС.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Напомним, минувшей ночью украинская столица пережила уже пятую воздушную атаку с начала мая.
Нынешняя ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено множество вражеских воздушных целей.
Последние новости Украины: в Киеве после страшного взрыва задрожали окна и вспыхнул пожар.
Последние новости Украины: Пригожин резко сменил риторику после своей истерики вокруг Бахмута.
Последние новости Украины: десятки украинцев погибли под развалинами школы, в которой скрывались от российских обстрелов.