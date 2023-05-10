"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что по утрам любит готовить питу с яйцом и начинкой из сыра, помидора, тунца.

Телеведущий, кулинар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво любит делиться с украинцами рецептами завтраков, которые готовит себе по утром. В этот раз на своей странице в Инстаграм-сториз "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал рецепт питательного и простого завтрака.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что по утрам любит готовить питу с яйцом и начинкой из сыра, помидора, тунца. Рецепт блюда довольно прост и понятен, а само блюдо придаст сил на весь день. "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился что для приготовления завтрака по его рецепту вам понадобится:

пита или круглый лаваш - 1 штуки

шпинат или листья салата - несколько листиков

небольшой помидор

несколько ломтиков сыра

яйцо - 1-2 штуки

тунец по вкусу

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также раскрыл пошаговый рецепт своего любимого завтрака. В частности для начала нужно взбить яйца. После чего вылить взбитую смесь, распределив ее по всей поверхности сковороды.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подчеркнул, что как только на поверхности яиц появятся пузырьки, накройте питой или круглым лавашом. После чего аккуратно переверните, чтобы яйца были сверху, а пита оказалась на сковороде. Убавьте огонь до минимума.

После чего можно выкладывать начинку на одну из сторон. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво положил сначала залень, потом сыр, помидор и напоследок тунец. После чего складывайте его как чебурек и жарьте до тех пор пока не начнет плавиться сыр. Для этого достаточно 1-2 минут.

Последние новости Украины: Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Последние новости Украины: Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Последние новости Украины: Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.