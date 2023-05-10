Известная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич отреагировала на высказывания в сети, связанных с травлей и хейтом после свадьбы.

Злата Огневич, известная певица и участница шоу "Холостячка-2", поддержала своего друга и участника программы, бизнесмена Андрея Хветкевича, на его свадьбе, став дружкой на этой особой церемонии. Это свидетельство того, что после окончания шоу они сохранили крепкую дружбу.

Свадебная церемония прошла на роскошной вилле на берегу океана в Мексике, и Злата Огневич была рада присутствовать на этом особом событии в жизни своего друга и поддержать его в этот знаменательный день.

Однако, перед началом свадьбы произошел небольшой инцидент, о котором Злата Огневич поделилась в своих историях в Instagram. Оказалось, что она неправильно поняла дресс-код и выбрала наряды не того цвета, который требовался на свадьбе. Но к ее удаче, другая гостья с такими же параметрами, как у Златы, пришла на помощь и поделилась своим нарядом, чтобы исправить ситуацию.

Этот маленький курьез не испортил атмосферу праздника, и Злата Огневич продолжала радоваться и наслаждаться свадьбой своего друга, радуясь их счастью и дружбе. Однако уже во время отправления домой, «Холостячка» Злата Огневич призналась в Инстаграм, что была шокирована – многие в сети под кадрами женихов написали много гадостей.

Артистка осудила подобное бескультурное поведение и призвала быть добрее, особенно в эти нелегкие для станы времена.

«Пока жду на самолет, прокомментирую обратную связь по поводу свадьбы Андрея Хветкевича. Кстати, очень скучила по родному дому!

В мире должно быть намного больше любви, понимания и принятия. Если кто-то отличается от вас своими предпочтениями, это еще не повод для хейта. Обнимаю вас всем сердцем!» - написала «Холостячка» Злата Огневич.

Довольно давно "Холостячка" Злата Огневич пообещала Хветкевичу, что точно приедет поддержать товарища и сдержала свое слово.

Мужчина сыграл церемонию с колумбийстким возлюбленным, тогда как на свадьбе Злата появилась в белоснежном платье, что подметили в сети.

«Это прекрасно, когда есть взаимопонимание между людьми и ЛЮБОВЬ. Но я никогда не пойму таких отношений; Очень хорошая свадьба» - ранее нашлись те, кто поддержал выбор мужчин.

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