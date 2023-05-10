Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт яркого и ароматного салатика. Этот рецепт очень прост, но сумеет удивить всплеском вкуса. "Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что также он станет удовольствием для глаз из-за своей яркости.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом салата из цуккини и кабачков. Тоненькие овощные ленты красиво скручиваются вокруг свежей зелени и приносят только пользу. Для рецепта используется заправка с соком лимона, которая освежает блюдо и раскрывает ароматы овощей.
"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, какие продукты нужны для приготовления салата по его рецепту:
- 1 небольшой кабачок
- 1 небольшой цуккини
- 2 веточки базилика
- 1 веточка мяты
- 2 веточки кинзы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- по вкусу сок лимона
- соль по вкусу
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"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт во всех деталях. Так, для начала вымойте цуккини и кабачок, после чего срежьте хвостики. Нарежьте их на тонкие слайсы с помощью чистки овощей.
Помойте зелень и высушите ее на бумажном полотенце. Листья базилика оставьте целыми, а кинзу и мяту мелко порубите. Очистите зубчик чеснока и мелко нарежьте.
"Мастер Шеф" Клопотенко добавил, что в самом конце осталось лишь смешать овощи с зеленью. Добавьте сок лимона и оливковое масло, а также посолите по вкусу. Не забудьте перемешать.
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