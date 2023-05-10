Сидели у путина на параде ветераны, отметившиеся вообще не на фронте во время Второй мировой.

Президент росии владимир путин устроил парад "победобесия" на 9 марта. На этом параде он окружил себя так называемыми ветеранами и даже сидел с ними рядом. Однако оказалось, что ни один из них даже не воевал против немцев во Второй мировой.

В частности, справа от президента россии сидел 98-летний Юрий Двойкин. Самое забавное то, что во время Второй мировой он даже не был на фронте и не воевал с немцами. Только в 1944 году его отправили во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья". То есть он служил в составе НКВД. Сам он рассказывает, что якобы на Львовщине проводил "зачистки от националистов".

Слева же от путина сидел Геннадий Зайцев, который родился в 1934 году, то есть он не мог воевать, ведь был еще ребенком. Известно, что в 1953 году был призван на службу, а позже начал служить в КГБ.

В 1968 году участвовал во введении советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и "Пражской весны".

В комментариях пользователи сети писали, что не удивлены подставными ветеранами. Многие отмечали, что в такое шоу могут верить лишь недумающие люди:

"Россия как не соврет, так и не дышет. Думают, что все такие тупые, как россияне", "Рисованные герои", "Настоящих ветеранов второй мировой уже нет, им бы по 100 лет, минимум 97", "Шоу", "В наше время уже не осталось боевых ветеранов".

Источник: "Агентство".

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