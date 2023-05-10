Отца ждут четверо маленьких детей и жена. Освобожденные из русского плена военные подтвердили, что слышали голос Игоря в колонии, где находились.

Игорь Мацияк – один из 169 военнослужащих Нацгвардии, охранявших Чернобыльскую АЭС, которого россияне забрали с собой во время оккупации. Его жена Юлия и четверо их детей уже 14 месяцев ждут защитника дома, он есть в списках на обмен, но россияне его не выдают. Игорь и Юлия Мацияко воспитывают четырех детей.

21 февраля 2022 военнослужащий вышел из дома на работу. Жена провела его до порога и попрощалась с ним. Тогда она видела его в последний раз.

23 февраля у пары была годовщина свадьбы. Вечером Юлия звонила Игорю и они поговорили по телефону. Уже ночью мужчина прислал трогательное сообщение. В нем он писал, что очень скучает по своей семье и хочет их увидеть.

На следующий день россия напала на Украину и началась полномасштабная война. До 9 марта Юлия с мужем переписывались. Затем – связь исчезла. Позже стало известно, что Чернобыльскую АЭС захватили россияне.

Женщине известно лишь, что ее мужа и другим военнослужащим с начала захвата электростанции удерживали в загрязненном помещении радиацией. 31 марта их вывезли на территорию Беларуси, позже переместили в Брянск. Красный Крест подтвердил, что он находится на территории рф.

Координационный штаб представляет Игоря в списках на обмен, но российская сторона его не обменивает. Освобожденные из русского плена военные подтвердили, что слышали голос Игоря в колонии, где находились.

Тем временем дочь пленного нацгвардейца Любовь мечтает снова обнять папу: "Хочу увидеться с папой, мы по нему очень скучаем, мы не видели его несколько месяцев".

Источник: Суспільне.

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