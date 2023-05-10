В частности, россияне на оккупированных территориях Украины анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы.

Как сообщает Объединенный прессцентр Сил обороны таврического направления, согласившихся на эвакуацию вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Кроме того, в Большой Белозерке на прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери противника на таврическом направлении составляют почти роту, сообщается, что было уничтожено и повреждено 8 единиц вражеского вооружения и военной техники.

"До сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины. Духом не упадешь - силой взять не смогут! Слава Украине!", - говорится в сообщении Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.

Напомним, что вчера, 10 мая, вражеская армия нанесла безжалостные авиаудары, дома мирных жителей были в огне.

Также сообщается, что россияне влупили по жилым домам "Искандерами", пролилась кровь.

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