В ночь на 28 апреля россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. Одна из выпущенных ракет попала в жилую многоэтажку в Умани. Чудом выжившая жительница этого дома вспомнила, как все произошло. Ванда Макаренко помнит, как в квартире после удара полностью исчез свет, возник пожар и начали сильно кричать дети.

Пострадавшая рассказала, что они с мужем хотели спасти детей из соседней квартиры, но одна из плит рухнула возле двери, преградив им путь. Двери невозможно было открыть. Муж с женой слышали разговор детей. Они говорили, что пол провалился возле их комнаты и им некуда выходить.

"Дети кричали еще несколько минут, потом часть дома моментально обрушилась и дети смолкли. В квартире находились еще четверо людей – целая семья. Все они погибли", — рассказала Ванда Макаренко.

Ванда Макаренко говорит, что дым от пожара начал заполнять квартиры дома. В то время они с мужем не могли выйти из помещения. Женщина позвонила по телефону в "102", а экстренные службы приехали достаточно быстро. Спасатели эвакуировали пару через балкон.

С собой муж и жена успели схватить только документы. Внизу к ним тут же подбежали врачи и психологи.

Как говорит женщина, спасатели старались осторожно разбирать завалы. Вещи, которые находили, отдавали пострадавшим. Дыма было очень много, даже внизу люди стояли и не могли дышать.

Также, по ее словам, несколько лет назад из-за войны в многоэтажку переехала семья из Луганской области - они потеряли двоих детей в результате этого удара.

Россияне убили в этом доме 23 человека. Среди погибших также пятеро детей возврастом до 16 лет.

Источник: издание "18000".

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