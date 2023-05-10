Активист, служащий сейчас в ВСУ, рассказал о борьбе с хищением бюджетных денег.

Общественный активист и журналист Александр Игнатьев после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды ВСУ.

Однако мужчина в свободное время проводит расследование и находит проявления коррупции в нашей стране.

В частности, Александр нашел белорусское предприятие в Житомирской области.

Это предприятие добывало наши ископаемые – активист добился ареста и национализации. Сообщается, что арестованы и изъяты в пользу государства украинские активы российского олигарха.

"Для меня любое хищение бюджетных денег, леса, других природных ресурсов, махинации с гуманитарной помощью – это мародерство. Это деньги, которые не дошли до женщин, стариков, детей, оставшихся без крова и средств к существованию, это средства , украденные в армии и медицины. Сейчас тяжелое время и мародеры должны быть наказаны самым строгим образом. Если честно, вижу, что люди в тылу спокойно смотрят и наблюдают за мародерством, и от этого становится грустно. Многих война ничему не научила", - говорит Александр. .

Александр Игнатьев сообщает, что еще до начала войны в Житомирской области по его расследованиям было возбуждено несколько уголовных дел - часть рассматривается и сейчас.

Источник: stopcor.org.