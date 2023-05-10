Сегодня, 10 мая, на севере Ровенской области в пограничной полосе с Беларусью на мине взорвался трактор.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Ситуация произошла в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.
ЧП произошло в поле на территории Дубровицкой территориальной громады, к сожалению один человек погиб, другой травмирован.
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"К сожалению – один мужчина погиб, другой - травмирован. Проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории, трактор заехал на поле. На месте происшествия работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении председателя Ровенской ОВА.
Тракторист проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждение о заминировании территории – заехал на поле.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
К слову, белорусский диктатор Александр Лукашенко на параде в честь 9 мая в Москве выглядел болезненно.
В сети сразу заметили, что белорусский диктатор довольно странно выглядит, в частности, Лукашенко едва тянулся в хвосте приглашенных на парад, на видео видно, как он хромает.
Кроме того, на параде заметили, что на трибунах Лукашенко сидел с перебинтованной рукой, вероятно, что там остался катетер после капельниц.
Ранее сообщалось, что взорван российский полигон, многие ранены: "Пора возвращаться в реальность".
Также сообщалось, что россияне влупили по жилым домам "Искандерами".
Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко болен – на параде заметили странное поведение диктатора.