В пограничной полосе сегодня произошла трагедия.

Сегодня, 10 мая, на севере Ровенской области в пограничной полосе с Беларусью на мине взорвался трактор.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Ситуация произошла в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.

ЧП произошло в поле на территории Дубровицкой территориальной громады, к сожалению один человек погиб, другой травмирован.

"К сожалению – один мужчина погиб, другой - травмирован. Проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории, трактор заехал на поле. На месте происшествия работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении председателя Ровенской ОВА.

Тракторист проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждение о заминировании территории – заехал на поле.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

К слову, белорусский диктатор Александр Лукашенко на параде в честь 9 мая в Москве выглядел болезненно.

В сети сразу заметили, что белорусский диктатор довольно странно выглядит, в частности, Лукашенко едва тянулся в хвосте приглашенных на парад, на видео видно, как он хромает.

Кроме того, на параде заметили, что на трибунах Лукашенко сидел с перебинтованной рукой, вероятно, что там остался катетер после капельниц.

Ранее сообщалось, что взорван российский полигон, многие ранены: "Пора возвращаться в реальность".

Также сообщалось, что россияне влупили по жилым домам "Искандерами".

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко болен – на параде заметили странное поведение диктатора.