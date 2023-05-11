СБУ разоблачила вражеского информатора - именно по его наведению кафиры нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.
В результате вражеских обстрелов тогда погибли 8 мирных жителей, среди которых - несовершеннолетний ребенок.
Как сообщили в СБУ, злоумышленником оказался местный житель – российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству в августе прошлого года.
Оккупанты обратили на него внимание из-за прокремлевской активности в одном из Телеграмм-каналов - предатель регулярно размещал там свои антиукраинские комментарии.
Подрабатывая таксистом, мужчина объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения украинских военных. Кроме того, предатель входящий в доверие своих пассажиров узнавал информацию об украинских защитниках.
Также в СБУ сообщили, что злоумышленник передавал кафирам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.
За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тысяч гривен – деньги он получал на банковскую карту.
Во время обыска у предателя был обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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Сейчас он под стражей. Продолжается расследование.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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