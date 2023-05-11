"Киевстар" по словам мужчины, деактивировали его симкарту по неизвестным причинам.

Клиент "Киевстара" сообщает, что начиная с декабря 2022 года по май 2023 года не может восстановить свою карту. В компании говорят, что работают над решением этой проблемы.

"На регулярные запросы: когда восстановят симкарту, ответ один - наши специалисты работают, нам жаль что так сложилось, они понимают неудобство и т.д. Киевстар - хочу вам сказать, что вы являетесь примером безответственности и некомпетентности. Как можно деактивировать номер, который принадлежит одному человеку за последние 20 лет?!", - жалуется клиент "Киевстар" на сайте отзывов.

По словам пользователя мобильного оператора Kyivstar, у компании уже полгода не могут решить проблему.

"Как ваши, так называемые специалисты за полгода не смогли решить эту проблему? Наверное, из-за их квалификации? А возможно, вы, киевстар, плевать хотели на своих клиентов. И все ваши рекламы и остальные пиары - не более чем лицемерное проявление вашей клиентоориентировности. Досадно, что связался с вашей конторой и имею номер, с которым связана большая часть жизни", - добавил пользователь "Киевстар".

Источник: otzyvua.net.

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