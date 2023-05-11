Украинский государственный служащий, глава Херсонской облгосадминистрации сообщил, что российская армия грабит больницу во временно оккупированной Голой Пристани.

По словам Александра Прокудина из медучреждения вывозят все – мебель, оборудование и технику.

"Армия мародеров вырывает даже розетки из стен", - говорит глава Херсонской облгосадминистрации.

Ранее Прокудин сообщал, что за прошедшие сутки, 10 мая, противник совершил - 90 обстрелов, выпустив 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области;

территорию завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Относительно эвакуации населения – с деоккупированной территории области эвакуировано 95 человек.

Кроме того, глава Херсонской областной государственной администрации напомнил, что сегодня, 10 мая, уже полгода, как Силы обороны Украины уволили Херсон.

"Оккупанты кричали "россия здесь навсегда", но украинские военные разбили в щепки этот лживый тезис, как и врага, который с оружием пришел на наши земли", - говорит Прокудин.

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