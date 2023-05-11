Сообщается, что станция метро "Сырец" в Киеве закрыта по техническим причинам.
Кроме того, по информации СМИ , между "Дорогожичами" и "Сырцем" застрял поезд с пассажирами.
Сейчас поезда курсируют по зеленой линии от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор".
В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи". Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему", - сообщили в КГГА.
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Сообщается, что станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход.
"О возобновлении работы в обычном режиме сообщим дополнительно", – добавили в Киевской администрации.
Ранее сообщалось, что столицу заволокло черным дымом: мощный пожар вспыхнул в Киеве. Пожар в Киеве загорелся на территории ЖК.
Пожар произошел в незаселенной новостройке на улице Новополевой в Соломенском районе.
Местные и полиции сообщают, что в Киеве горел пенопласт на стройплощадке на площади примерно 100 квадратных метров.
"Предварительно горит пенопласт, кабель. Информации о пострадавших пока не поступало. Все службы работают на месте", - сообщили в полиции Киева.
Жертв и пострадавших нет.
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Ранее в СМИ заметили, что в Киеве 30-летний киевлянин трое суток держал женщину в квартире и избивал ее .