Сообщается, что станция метро "Сырец" в Киеве закрыта по техническим причинам.

Кроме того, по информации СМИ , между "Дорогожичами" и "Сырцем" застрял поезд с пассажирами.

Сейчас поезда курсируют по зеленой линии от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор".

В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи". Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему", - сообщили в КГГА.

Сообщается, что станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход.

"О возобновлении работы в обычном режиме сообщим дополнительно", – добавили в Киевской администрации.

Ранее сообщалось, что столицу заволокло черным дымом: мощный пожар вспыхнул в Киеве. Пожар в Киеве загорелся на территории ЖК.

Пожар произошел в незаселенной новостройке на улице Новополевой в Соломенском районе.

Местные и полиции сообщают, что в Киеве горел пенопласт на стройплощадке на площади примерно 100 квадратных метров.

"Предварительно горит пенопласт, кабель. Информации о пострадавших пока не поступало. Все службы работают на месте", - сообщили в полиции Киева.

Жертв и пострадавших нет.

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