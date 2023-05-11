В этом году организация образовательного процесса может осуществляться в очном и дистанционном режимах или по смешанной форме, сочетающей очный и дистанционный режимы.
Большинство украинцев не довольны образовательным процессом в 2023 году - таковы результаты опроса, проведенного компанией Rakuten Viber. Опрос был проведен при участие более 70 000 пользователей из Украины.
В частности, больше половины украинцев раскритиковали образовательный процесс. Так, 57% опрошенных украинцев не считают образовательный процесс в школе в этом году полноценным. 24% респонденты высказались положительно. Они довольны, что детей продолжают обучать несмотря на войну.
При всем при этом, 12% респодентов утверждают, что детям во многих моментах приходится много школьной программ изучать самим и это негативно влияет на знания.
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Украинцы также рассказали, что нужно в учебе изменить. Так, 47% утверждают, что нужно уменьшить нагрузку и полностью перестроить образовательную систему. Ведь из-за той, что сейчас существует, дети многое не успевают.
27% украинцев рассказали, что им не нравится онлайн-обучение, а 6% наоборот - что нужно отказаться от офлайна на период войны.
11% украинцев считают, что нужно уделять внимания психологическому состоянию детей, 5% выступают за большую социализацию школьников, а 4% – призыват ввести больше онлайн-инструментов и интерактивов.
Источник: Лига. Life.
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