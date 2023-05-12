Популярная украинская певица Настя Каменских, которая отправилась в тур вместе со своей командой, решила поделиться подборкой счастливых кадров. Исполнительница сделала акцент не только на своем обращении в Инстаграм, но и на образе, моментах во время отдыха.

Обычно Настя Каменских всегда остается на пульсе модных тенденций и неустанно воплощает их в свой гардероб. Ее стиль и образы нередко попадают в центр обсуждений в сети. Настя мастерски подбирает наряды, которые идеально подчеркивают ее фигуру и делают ее образы яркими и молодежными.

Независимо от того, где она появляется - на сцене, на красной дорожке или в повседневной жизни, Настя Каменских всегда обращает внимание на каждую деталь своего образа. Именно поэтому многие обратили внимание на не совсем удачно подобранный образ в этот раз.

«Привет, Одесса! У вас волшебный город с солнечной энергией. Набираюсь сил, наслаждаюсь свежим воздухом и с нетерпением жду вечера, чтобы спеть вместе с вами на финальном концерте тура «Я-Украина» 🙌🏼 Сегодня будет невероятно, обещаю вам! Кто с нами?» - пишет Настя Каменских.

Поклонники же обсудили и внешний вид Насти:

«Только сегодня проходила там)); Красавица в моем родном городе; Очень хорошая; Настя, а другой кофты не было? Ну что это!; Что за кофта такая плохая на тебе? Ну ты же такая красавица, наше тебе и кофта как у бабушки 😂 Настя ты невероятная;

Как всегда вы прекрасны, но кофту смените!; Подумала, что в ленте фото Кузьмы с кроликом; Да Настя наш город солнечный и самый лучший; Два зайка на фото; Я тебя видела, не узнала, казаки очень понравились))».

Также ранее Настя Каменских выложила необычное видео, на котором показала, кто приходит на ее концерты в украинских городах.

Настя поблагодарила поклонников, что ее слушают и поддерживают, приходят вместе петь с ней и даже лечить таким образом душу, благодаря музыке.

Каменских добавила, такие встречи и общение радует ее, ведь она способна поблагодарить каждого, сделать хоть что-то приятное и запоминающееся.

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