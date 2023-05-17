Скандал вокруг Виктора Павлика и его жены Кати Репяховой получил неожиданное продолжение.

К Виктору Павлику нагрянула полиция, пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Киева.

Согласно сообщению, полицейские изъяли у артиста спецпропуск на проезд.

«Певец кичился документом в социальной сети, проезжая один из мостов столицы», - напомнили в полиции причину скандала.

Напомним, что этим артистом был певец Виктор Павлик. Скандал вспыхнул после того, как его жена Катя Репяхова похасталась спецпропуском и проездом по закрытому мосту на своей странице в Инстаграм.

«Во время монитора сети Интернет и СМИ правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час», - пояснили в полиции.

Также правоохранители Киева сообщили, что при отработке полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной, и изъяли спецпропуск.

Кроме того, полицейские напомнили Виктору Павлику и Кате Репяховой о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Добавим, ранее жена Виктора Павлика Катя Репяхова сообщила, что данна публикация была шуткой. Также Репяхова заверила, что спецпропуск не был куплен.

Кроме того, Катя Репяхова пожаловалась на социум, в котором ей приходится жить.

«… Сколько злых людей, как те орки, готовы сожрать своих же. Все эти люди хорошего никогда не заметят», - отметила Репяхова после скандала.

В свою очередь украинцы, комментируя поступок Виктора Павлика и Кати Репяховой, отмечают, что звездное семейство «пробило дно».

«У нас есть равные и более ровные. Как же достала вся эта «элита» и те, кто им потакает и больше всего злит безнаказанность для так называемых «элит». Каждый причастный к выдаче этого срецпропуска должен быть уволен и наказан. Только наказанием можно исправить этот бардак»,

«Наверно, у него покровитель с высоким чином. Куда нам смертным»,

«Карма – она такая. Догонит даже в комендантский час»,

«Как же они достали», - комментируют пользователи соцсетей.

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