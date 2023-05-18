Виталий Ким опубликовал трогательный снимок в День вышиванки.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким тронул снимком своего сына Руслана в День вышиванки.

Виталий Ким опубликовал в своем Instagram фотографию 6-летнего сына, одетого на фото в традиционную украинскую вышиванку.

"С праздником", - поздравил украинцев с Днем вышиванки Виталий Ким.

В комментариях украинцы также поздравили руководителя Николаевской областной военной администрации и отметили сильное сходство сына с отцом:

"Малой такой как его отец. Положительный. Пусть будет счастлив",

"Маленький папа",

" Хороший парень как папа",

"Похож на папу! Поздравляем",

"Хороший мальчик, копия отца)",

"Папина копия, поздравляю Вас с Днем Вышиванки, с днем ​​Папы Вас поздравляет Германия!!!"

"Маленький герой сын Великого героя. Маленькая копия отца",

"Что здесь скажешь..🙌 Настоящий украинец! Расти здоровым и счастливым на нашей земле! Мира и любви!",

"Боже, какой же красавчик!!! Весь в родителей! Настоящий украинский казак!!!!😍😍😍😍Здоровье крепкого и мирного неба!!!", - пишут украинцы в комментариях и поздравляют друг друга с праздником.

Стоит отметить, что всего через час публикация с сыном Председателя Николаевской ОВА Виталия Кима набрала более 17 тысяч предпочтений.

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