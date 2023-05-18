Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким тронул снимком своего сына Руслана в День вышиванки.
Виталий Ким опубликовал в своем Instagram фотографию 6-летнего сына, одетого на фото в традиционную украинскую вышиванку.
"С праздником", - поздравил украинцев с Днем вышиванки Виталий Ким.
В комментариях украинцы также поздравили руководителя Николаевской областной военной администрации и отметили сильное сходство сына с отцом:
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"Малой такой как его отец. Положительный. Пусть будет счастлив",
"Маленький папа",
" Хороший парень как папа",
"Похож на папу! Поздравляем",
"Хороший мальчик, копия отца)",
"Папина копия, поздравляю Вас с Днем Вышиванки, с днем Папы Вас поздравляет Германия!!!"
"Маленький герой сын Великого героя. Маленькая копия отца",
"Что здесь скажешь..🙌 Настоящий украинец! Расти здоровым и счастливым на нашей земле! Мира и любви!",
"Боже, какой же красавчик!!! Весь в родителей! Настоящий украинский казак!!!!😍😍😍😍Здоровье крепкого и мирного неба!!!", - пишут украинцы в комментариях и поздравляют друг друга с праздником.
Стоит отметить, что всего через час публикация с сыном Председателя Николаевской ОВА Виталия Кима набрала более 17 тысяч предпочтений.
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