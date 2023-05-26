В Киеве глава одного из райсудов области сбил насмерть военного Нацгвардии.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на ДБР, выясняются обстоятельства страшного ДТП с участием председателя одного из райсудов Киевской области, которое случилось на блокпосте в городе Киеве.

«По предварительной информации, 26 мая около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте», – говорится в сообщении.

Судья задержан. Как отметили в ДБР, от проведения осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался.

«Принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы», – заверили в ДБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Таким образом, судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Добавим, в местных пабликах сообщают, что у погибшего нацгвардейца осталось двое детей.

«Смерть наступила мгновенно. Заезд в Киев со стороны Житомира», – рассказывают очевидцы трагедии.

Ошеломленные украинцы, комментируя страшное событие, предполагают, что судью "все равно отмажут" и интересуются, на какой скорости он летел.

«А что, зарплаты судей в макарове позволяют ездить на таких автомобилях?»,

«Ужас», «Все равно отмажут»,

«Пока не будет реальных наказаний, вот такое будет продолжаться. Соболезнования семье погибшего»,

«Прохождение теста на алкоголь должно быть прописано законом при любом ДТП. А у нас закон как дышло, куда зашло туда и получилось!»,

«Затянут дело, а когда все утихнет, дело замнут» , - предполагают украинцы.

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