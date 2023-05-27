Украинцы, которые самостоятельно не могут рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги, имеют право на получение субсидии.

Если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи выплаты на оплату коммуналки украинцам оформят автоматически. Речь идет об субсидии, которые раздадут на оплату коммуналки во время неотопительного сезона. Об этом детальнее сообщили в Минсоц.

К тому же автоматически раздадут деньги на жилищные субсидии внутренне перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации. Если переселенцы желают оформить субсидии по адресу, который отличается от места регистрации, им необходимо прийти в ПФУ. Там нужно подать зачявление и декларацию о доходах.

Жилищные субсидии будут назначены после полученной от предоставителей услуг информации об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.

Если эта информация отсутсвует, то субсидии на коммунальные услуги не будут назначаться.

Что касается перемещенных украинцев, то они тоже могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период. Это можно сделать онлайн или же обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания.

Стоит отметить, что помощь на оплату коммуналки украинцам выплачивают на банковские карты.

Последние новости Украины:

Напомним, кто из пенсионеров не получит повышенных выплат, названы 4 категории.

Как писала Politeka, пенсию 3540 гривен можно увеличить до 12421.

Также Politeka сообщала, пенсию можно повысить на 70% и получить солидную компенсацию.