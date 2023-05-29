Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, и в одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом.
Вспыхнул огонь.
"Пострадавших нет", - сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.
На месте работает полиция и экстренная служба. Пожар уже удалось ликвидировать.
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Добавим, тем временем по всему Киеву находят обломки сбитых вражеских ракет.
Так, многие обломки ракет обнаружены в Оболонском районе столицы. В Деснянском районе Киева обломки рухнули на территорию одного из парков.
Также падения обломков зафиксированы в Днепровском районе Киева.
Воздушная тревога продолжается, людей просят оставаться в укрытиях.
По некоторым данным, Киев атакован баллистическими ракетами.
Так, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории.
По его словам, РФ атаковала с севера.
"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже", - сказал Игнат.
Добавим, что в Киеве тысячи человек прячутся от обстрелов в метро.
На данный момент известно об одном раненом.
"Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы", - сообщал мэр Виталий Кличко.
Напомним, после ночной атаки Киев содрогнулся от новых взрывов.
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