Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, и в одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом.

Вспыхнул огонь.

"Пострадавших нет", - сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.

На месте работает полиция и экстренная служба. Пожар уже удалось ликвидировать.

Добавим, тем временем по всему Киеву находят обломки сбитых вражеских ракет.

Так, многие обломки ракет обнаружены в Оболонском районе столицы. В Деснянском районе Киева обломки рухнули на территорию одного из парков.

Также падения обломков зафиксированы в Днепровском районе Киева.

Воздушная тревога продолжается, людей просят оставаться в укрытиях.

По некоторым данным, Киев атакован баллистическими ракетами.

Так, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории.

По его словам, РФ атаковала с севера.

"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - ​​дадим позже", - сказал Игнат.

Добавим, что в Киеве тысячи человек прячутся от обстрелов в метро.

На данный момент известно об одном раненом.

"Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы", - сообщал мэр Виталий Кличко.

Напомним, после ночной атаки Киев содрогнулся от новых взрывов.

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